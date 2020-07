In questo video vedremo scontrarsi due gigantesse delle supercar in una sfida all’ultima sgommata: la Lamborghini Huracan e la Mercedes-AMG GT-R.



Non dubitiamo che la maggior parte dei benzinai sappia che la Mercedes-AMG GT-R e la Lamborghini Huracan abbiano entrambe in serbatoio molto capace. Detto questo, quanto sono vicine in termini di prestazioni in rettilineo? Gli youtubers di Track Day hanno smesso di chiederselo e hanno messo le due vetture sulla linea di partenza per scoprirlo.

È importante notare che la Mercedes e la Lamborghini producono le loro prestazioni in modi molto diversi. A partire dalla Mercedes, il suo V8 biturbo da 4,0 litri è il pezzo forte del veicolo con una potenza di 577 cavalli. A differenza della Lamborghini, l’AMG presenta anche la collaudata configurazione a motore anteriore e trazione posteriore. Sebbene i numeri delle prestazioni parlino da soli, il motore dell’AMG è caratterizzato da un carattere molto raffinato, con una potenza enorme ma un rumore molto modesto.

La Lamborghini è un po’ diversa messa accanto all’AMG. La supercar italiana vanta un cuore V10 da 5,2 litri, naturalmente aspirato, producendo un rumore difficile da contestare. Il motore V10 della Lambo sviluppa oltre 600 CV e condivide la sua potenza con tutte e quattro le ruote. Con tutte le ruote motrici e la disposizione del motore centrale, siamo curiosi di vedere come si comporterà la Lambo.

Durante tutto il corso del video, i veicoli sono passati da una partenza a 64 km/h a circa 225 km/h alla fine della striscia di arrivo. Anche se si sarebbe portati a credere che la potenza e la trazione superiori della Lambo le avrebbero dato un sicuro vantaggio, non c’è stata molta differenza tra i due veicoli in tutte e tre le corse. È interessante vedere quanto questi diversi pacchetti possano essere vicini l’uno all’altro. Non siamo sicuri del perché sia stata esclusa una partenza da fermo nella gara, ma le tre corse sono state completate con non molto divario tra i concorrenti.

Ci piacerebbe vedere quale vantaggio potrebbe offrire il sistema a quattro ruote motrici della Lamborghini da una partenza da fermo ma nel frattempo godetevi questo video: