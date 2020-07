Il pilota di rally professionista Ken Block ha finalmente avuto la possibilità di guidare una delle Mustang più potenti: la Mach-E 1400.

Quando il pilota professionista di rally Ken Block ha avuto l’opportunità di guidare la Mustang Mach-E all’evento di lancio del veicolo dell’anno scorso, è rimasto un po’ deluso (a dir poco) di non essere riuscito a dargli una vera e propria bastonata, o “hooning” come la chiama lui.

Questo perché all’epoca esistevano solo tre Mustang Mach-E, e Ford doveva assicurarsi che non fossero troppo maltrattate, in modo da poterle usare per gli eventi pianificati. Ci sono voluti otto mesi a Block, ma il suo desiderio è stato esaudito e anche qualcosa in più. Non solo avrebbe avuto un po’ di tempo in pista con una Mustang Mach-E, ma avrebbe potuto guidare la versione unica RTR da 1400 cavalli che è stata introdotta questa settimana.

La Mustang Mach-E 144 ha sette motori che permettono al veicolo di offrire poco più di 1.400 cavalli di potenza, simile alla Mustang Cobra Jet completamente elettrica. Sebbene il veicolo sia stato realizzato per mostrare le possibilità di ciò che Ford e RTR possono fare con l’elettrificazione, Ford dice che la Mach-E 1400 può essere utilizzata per più sport motoristici, anche se la velocità massima di 257 km/h la eliminerebbe dall’essere competitiva nelle corse NASCAR dove si raggiungono velocità di 321 km/h.

Mentre Vaughn Gittin di RTR spiega la Mach-E 1400 a Block, gli viene chiesto dove si trova il condensatore di flusso, e indica la console centrale che ha un cablaggio ad alta tensione con un coperchio in plexiglass trasparente. Questo è stato un vero tocco di classe da parte di RTR, dal momento che si vedono gli spessi cavi arancioni che si estendono lungo il centro del veicolo e che sono collegati ad un inverter per uno dei sette motori.

Portare l’elettrificazione alla Ford Motorsports porterà senza dubbio più appassionati di corse sotto la tenda delle vetture elettriche. C’è stata una notevole quantità di preoccupazione tra i fedeli della Mustang quando la Mach-E è stata introdotta con il nome Mustang allegato.

Tuttavia, se Ford continua a dimostrare che la Mach-E si è guadagnata il diritto di indossare l’orgoglioso distintivo della pony car come la Mach-E 1400, pensiamo che la maggior parte degli appassionati di Mustang hardcore, alla fine, vorranno salirci a bordo.