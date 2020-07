Jeep ha presentato i suoi due nuovi pupilli la scorsa settimana: il Compass 4xe e il Renegade 4xe, oggi disponibili in modalità tuned.

La settimana scorsa Jeep ha pubblicato alcuni modelli di jeep che non saranno disponibili per tutti i mercati. Sono emersi il Jeep Compass 4xe e il Renegade 4xe – made in Italy ma destinato ad essere venduto in Europa, Medio Oriente e Asia.

In una release ufficiale, Mopar, il marchio ufficiale di tuning di FCA, annuncia una serie di upgrade per entrambi i SUV Jeep ibridi plug-in.

Per iniziare, Mopar ha detto che gli acquirenti del Renegade 4xe e del Compass 4xe non hanno che l’imbarazzo della scelta tra accessori autentici Jeep e componenti performance. In totale, saranno disponibili oltre 100 accessori, ciascuno “progettato per esaltare la doppia personalità urbana e fuoristrada dei nuovi modelli 4xe”.

Il modello di punta è il Mopar 4xe Pack, progettato per esaltare la natura elettrica degli ibridi plug-in. Gli aggiornamenti includono accenti di stile blu sul cofano motore e sui tappi degli specchietti retrovisori, oltre a un anello blu in una delle sette fessure della griglia. Sarà inoltre disponibile un set dedicato di tappetini di qualità superiore.

Mopar ha anche avuto una mano con le opzioni di ricarica del Renegade 4xe e del Compass 4xe. Per cominciare, c’è una perfetta integrazione tra smartphone e il sistema Uconnect touchscreen da 8,4 pollici per gestire la ricarica in movimento.

Ecco le opzioni per la ricarica: a casa, con una spina domestica e il cavo in dotazione, oppure in un punto di ricarica pubblico utilizzando l’apposito cavo “Mode 3“. Mopar commercializza anche easyWallbox in Europa – una soluzione di ricarica progettata per ottimizzare i tempi di ricarica e offrire una soluzione sicura, aggiuntiva e conveniente a casa.

Si tratta di una soluzione plug-and-play che può essere gestita via Bluetooth, consentendo di ricaricare il Renegade 4xe o il Compass 4xe con una potenza di ricarica fino a 2,3 kW in meno di cinque ore a casa.