Un’emozionante gara al fotofinish tra la BMW Serie 7 G12 e una Skoda Octavia modificata: chi vincerà?

La BMW Serie 7, soprattutto nella sua forma G12, è essenzialmente una limousine. La berlina si rivolge al mercato degli chauffeur, ma questo non significa che la maestosa berlina non abbia niente da dimostrare.

Autocar India testa quello che c’è sotto il cofano della Serie 7, in particolare la versione ibrida 754Le. Questa non è la più potente della Serie 7, però. Ma va bene, dato che il rivale in questa gara di accelerazione è un po’ fuori dalla portata della BMW.

Ecco a voi la Skoda Octavia RS. Recentemente ha ottenuto un restyling completo, ma il suo predecessore è ancora in vendita in alcune parti del mondo. Ora, la Octavia RS è un’auto familiare, ma quella per questa gara è molto diversa dalle normali Octavia sul mercato.

Elaborata ad una potenza dichiarata di 400 cavalli, questa Octavia RS è pronta ad affrontare la limousine della Serie 7. Messa a punto da APR, c’è uno svantaggio importante che questa Octavia ha rispetto alla BMW – è solo a trazione anteriore.

Spinta da un motore da 3.0 L twin-scroll e un motore elettrico, la 745Le eroga 389 CV e 600 Newton-metri di coppia. Tutti questi numeri vengono inviati a tutte e quattro le ruote, che è il fattore principale che compensa lo svantaggio di uscita rispetto alla Octavia RS elaborata.

Visti i numeri sopra, quale di queste berline riuscirà a strappare la vittoria in questa entusiasmante gara al fotofinish? Scopritelo nel video qui sotto: