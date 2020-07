Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 24 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Nord con piogge e temporali che interesseranno la prima metà di giornata. Previsti nubifragi fra Lombardia, Emilia e Triveneto, con fenomeni in assorbimento serale. Al centro piogge sul litorale adriatico e l’Appennino toscano, più stabile altrove. Cieli sereni e soleggiati al Sud, ad eccezione di qualche addensamento cumuliforme sulla bassa Basilicata. Temperature massime stabili, in leggero calo al Nord, comprese fra 28 e 32 gradi. In Sardegna si toccheranno punte di 36 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Milano si segnala traffico a rilento sulla A8 Milano-Varese (Km 2.2 – direzione: Milano) tra Fiera Milano e Nodo A8/A4 Torino-Trieste per temporali. In A4 Torino-Brescia (Km 125 – direzione: Trieste) coda tra Nodo di Pero e Sesto San Giovanni per Temporali. A Nord di Verona sulla A22 Brennero-Modena (Km 189.3 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Ala Avio e Affi per Automezzo pesante in avaria.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Milano) coda di 5 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Coda di 2 km tra Busalla e Genova Bolzaneto per lavori. In A12 Genova-Livorno (Km 28.4 – direzione: Genova)

Coda di 7 km tra Rapallo e Genova Nervi.

Sulla A14 Ancona-Bari (Km 378 – direzione: Taranto) coda di 3 km tra Pescara Nord e Pescara sud per incidente.

Alle porte di Roma in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

A Salerno Nord in A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.