Dorna WorldSBK e FMI hanno comunicato che tre eventi del Mondiale Superbike 2020 non verranno disputati. Il calendario rimane quello attuale previsto.

Niente Paesi Bassi, Gran Bretagna e Qatar nel calendario del campionato mondiale Superbike 2020. È stato annunciato ufficialmente che i round di Assen, Donington e Losail non si disputeranno in questa stagione.

La Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM) e Dorna WSBK Organization (DWO), dopo aver valutato ogni opzione possibile, hanno comunicato che i tre eventi non avranno luogo quest’anno. Erano stati sospesi in attesa di una decisione definitiva e alla fine non ci saranno gare in Paesi Bassi, Gran Bretagna e Qatar.

Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo delle Aree Sporting & Organization, ha così commentato la scelta effettuata: “Sono molto triste nell’annunciare la cancellazione di questi tre Round. Da appassionato del nostro sport mi sento profondamente rattristato di non poter andare nel luogo che ha visto la nascita del WorldSBK, ovvero Donington Park e nella ‘Cattedrale della Velocità’, cioè Assen, una pista che è presente nel nostro calendario dal 1992. Inoltre mi rattrista anche il non poter assistere allo spettacolo della gara notturna in Qatar, un appuntamento di cui sempre non vediamo l’ora. Abbiamo preso in considerazione tutte le eventualità per trovare una soluzione ma purtroppo non è stato possibile”.

Lavilla, ex pilota Superbike, è dispiaciuto ma pensa che comunque il campionato sarà spettacolare con gli appuntamenti attualmente previsti dal calendario: “Tutto questo però non rende meno interessante il Campionato. La maggior parte dei Round del 2020 si disputerà e siamo all’opera per dar vita a una stagione completa per il 2021. Vogliamo ringraziare tutte le parti coinvolte per il grande lavoro instancabile fatto e per la collaborazione oltre che i tifosi per aver atteso con pazienza la ripresa della stagione”.