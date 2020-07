Maverick Vinales si sente molto competitivo a Jerez e vuole vincere in questo weekend MotoGP in Andalusia. Il pilota Yamaha ha buonissime sensazioni.

Maverick Vinales ha chiuso con il miglior tempo assoluto la prima giornata di prove libere MotoGP del Gran Premio di Andalusia 2020. Il pilota del team Monster Energy Yamaha si è trovato a suo agio sulla pista di Jerez, come una settimana fa.

Rimane tra i favoriti per pole position e vittoria in gara anche in questo weekend. Sicuramente dovrà fare attenzione a Fabio Quartararo, vincitore domenica scorsa. Senza sottovalutare gli altri rivali, che avendo già fatto esperienza nell’ultimo fine settimana saranno più preparati ora.

MotoGP Jerez, Vinales soddisfatto dopo le prove libere

Vinales ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha così commentato questa giornata: «È andata abbastanza bene. Sono molto contento, perché alla fine ho fatto una bella FP2 con gomma usata. Ho migliorato quello che si doveva migliorare domenica. Rispetto a venerdì scorso è andata meglio, ho migliorato tanto il passo. Sono veramente più veloce, ma siamo in 4-5 lì davanti».

Il pilota di Figueres ribadisce la sua soddisfazione per il livello di competitività raggiunto in Andalusia: «Abbiamo lavorato molto oggi, soprattutto sul primo e il terzo settore. Sono soddisfatto, abbiamo fatto un passo avanti importante. Ho migliorato in inserimento nelle curve dove dovevo migliorare».