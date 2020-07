Situazione migliorata per Valentino Rossi nel GP Andalusia 2020 rispetto allo scorso fine settimana. A Jerez il pilota Yamaha ha fatto dei progressi oggi.

Valentino Rossi decisamente più positivo a Jerez rispetto a una settimana fa. Questo venerdì di prove libere MotoGP gli ha ridato un po’ di fiducia in vista di Qualifiche e Gara.

Ha il secondo miglior tempo assoluto nella classifica combinata FP1-FP2 e sul passo è messo meglio di sette giorni fa. Rimangono comunque dei progressi da fare, soprattutto sul ritmo dato che nel pomeriggio con le alte temperature diventa più complicato guidare.

MotoGP Jerez, Valentino Rossi sulle Prove Libere

Rossi ha così parlato a Sky Sport MotoGP dopo le prove libere di oggi a Jerez: «Oggi è andata meglio, sono abbastanza contento. Abbiamo cambiato un po’ di cose nel setting, riesco a guidare meglio. Nel pomeriggio più difficile, ma ho buon passo anche con gomme usate. Non sono male. Devo migliore nelle curva 2, 3, 6 e 7. Nel resto della pista mi sento bene, sono più competitivo di una settimana fa».

Il nove volte campione del mondo ha anche spiegato perché ha provato la gomma media posteriore: «Una settimana fa dopo qualche giro la media scivolava di più, invece oggi non era male. Si riesce ad essere abbastanza costanti. Questo è positivo per me. Se riusciamo a usare un pneumatico un po’ più duro mi trovo meglio».

Valentino è positivo dopo il lavoro svolto, ma sabato spera di fare un ulteriore step: «Serve ancora lavorare per il pomeriggio. Comunque riesco a guidare meglio, consumando meno le gomme. Sarà un weekend tosto perché molti vanno forte. Era importante migliorare la guidabilità, dato che lo scorso fine settimana è stato decisamente complicato».