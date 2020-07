Ancora assente Marc Marquez, che tornerà in pista domani, le prime libere del Gran Premio dell’Andalusia di MotoGP sono dominate dalle due Yamaha ufficiali

Quando Marc Marquez non c’è, le Yamaha ballano. Ancora assente il campione del mondo in carica, che ha deciso di rinviare il suo rientro in pista dopo l’infortunio a domani (oggi si è dedicato al linfodrenaggio e alla terapia antinfiammatoria meccanica), la prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Andalusia di MotoGP è stata dominata dal duo ufficiale della Casa dei Diapason.

La doppietta alla fine del turno è firmata Maverick Vinales e Valentino Rossi, rispettivamente primo e secondo staccati di poco più di un decimo. Sorprendente la terza piazza del debuttante Brad Binder, su Ktm, mentre al quarto posto si piazza un’altra Yamaha, quella satellite del nostro Franco Morbidelli.

Pol Espargarò, dopo aver mantenuto la prima posizione per buona parte della mattinata, ha concluso alla fine quinto, davanti al compagno di marca Miguel Oliveira. Solo settima la migliore delle Ducati, quella satellite di Jack Miller. Addirittura ottavo posto per la Honda di Takaaki Nakagami. Completano le prime dieci posizioni la Aprilia di Aleix Espargarò e la Rossa ufficiale di Andrea Dovizioso. La MotoGP torna in pista a Jerez de la Frontera oggi pomeriggio, alle ore 14:10, per la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Andalusia.

MotoGP Andalusia, la classifica della prima sessione di prove libere