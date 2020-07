In attesa del ritorno di Marquez, la Honda si gode il miglior tempo di Takaaki Nakagami nella seconda sessione di prove libere del GP d’Andalusia di MotoGP

In assenza del leader Marc Marquez, che proverà a tornare in pista domani a meno di una settimana dalla frattura all’omero destro, ci pensa Takaaki Nakagami a mantenere alta la bandiera della Honda nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Andalusia di MotoGP.

Il giapponese, a sorpresa, si issa davanti a tutti, distanziando di 155 millesimi il primo degli inseguitori, il pilota della Ducati satellite Johann Zarco, autore fra l’altro anche di una scivolata alla curva 6. Anche Pol Espargarò finisce a terra, alla curva 2, senza conseguenze, ma poi recupera fino al terzo posto finale, al termine di una giornata convincente per la Ktm.

La Yamaha non entra nei primi tre

Fuori dal podio provvisorio la Yamaha, che aveva dominato al mattino, ma nel turno pomeridiano si deve accontentare del quarto posto per Franco Morbidelli, del quinto per Maverick Vinales, del sesto per Fabio Quartararo e dell’ottavo per Valentino Rossi. In mezzo alla pattuglia della Casa dei Diapason si piazza la migliore delle Suzuki, quella di Joan Mir, settimo. Più in crisi il suo compagno di squadra Alex Rins, che accusa distacchi pesanti, probabilmente per via dei postumi dell’infortunio subito nel Gran Premio di Spagna dello scorso weekend.

Completano le prime dieci posizioni le due Ducati clienti del team Pramac, quelle di Pecco Bagnaia, nono, e Jack Miller, decimo. Non riescono ad entrare nella top ten, invece, le Desmosedici ufficiali di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, in evidente difficoltà. La MotoGP torna in pista domani mattina, sabato, alle ore 9:55, per la terza sessione di prove libere del Gran Premio dell’Andalusia.

MotoGP Andalusia, la classifica della seconda sessione di prove libere