Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 24 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Forti temporali hanno interessato gran parte del Nord, specie tra Lombardia e Veneto, ma nelle prossime ore i fenomeni tenderanno a scemare e scomparire entro la notte. In serata si prevedono ancora piogge sull’alto Adriatico e le Alpi orientali. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Sud, ad eccezione di qualche debole precipitazione sull’Appennino centrale e la costa marchigiana e abruzzese. Temperature minime in calo al Nord, stabili al Sud, comprese fra 19 e 24 gradi.

Sabato 25 luglio tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, ma si verificheranno acquazzoni sparsi lungo l’Appennino centro-meridionale, in rapido assorbimento pomeridiano. Le temperature massime oscilleranno fra 28 e 33 gradi, di poco superiori in Sardegna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 125 – direzione: Trieste) coda tra Nodo di Pero e Cormano. Sulla A22 Brennero-Modena (Km 15.801 – direzione: Brennero)

Coda di 4 km tra Vipiteno e Dogana del Brennero per lavori

In Liguria sulla A12 Genova-Livorno (Km 22.8 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Recco e Genova Nervi per incidente. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 88.6 – direzione: Genova) coda di 3 km tra Vignole Borbera e Isola del Cantone per lavori in corso.

In A22 Brennero-Modena (Km 311.4 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 22.2 – direzione: Taranto) code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Imola.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 280 – direzione: Milano) traffico a rilento tra Bivio A1/Compl. FI Nord km 280.3 e Bivio A1-Variante.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 346 – direzione: Taranto) coda di 4 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord per Riduzione di carreggiata.

Sulla A30 Caserta-Salerno incendio in uscita a Palma Campania provenendo da Salerno.