Maverick Vinales non ha paura del ritorno di Marc Marquez, anzi è felice di rivederlo in pista e poter lottare anche contro di lui.

Maverick Vinales nel primo Gran Premio ha chiuso con un buon risultato. Il secondo posto però non può certo soddisfare lo spagnolo, soprattutto alla luce del successo ottenuto da quello che sarà il suo futuro compagno di team in Yamaha, ovvero Fabio Quartararo. Proprio per questo il rider iberico, analizzati i dati di domenica, punta a battere tutti questa volta e issarsi lui sul gradino più alto del podio.

Maverick Vinales, durante la conferenza stampa ha così affermato: “Faremo una strategia diversa in questa gara. Dovremo molto concentrarci sull’inizio del GP e cercare di stare con i primi. Ho faticato molto portando comunque a casa 20 punti che non sono male per noi. In questo prossimo weekend spero di fare ancora meglio”.

Vinales: “Marquez è ancora il favorito per il titolo”

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Sapevamo che sarebbero stati tutti molto veloci qui, per questo è stato importante partire davanti perché sapevamo che sarebbe stato complicato. Cercheremo di essere più pronti per questo weekend. Sarà importante essere in pista perché in un campionato più corto è ancora più importante fare punti sempre”.

Infine Vinales, interpellato sul ritorno di Marquez in pista ha così commentato: “A me piace vincere quando tutti i piloti sono sulla pista. Marc ora è qui, quindi non ci sono problemi. Vogliamo tutti battagliare. Quando l’ho visto qui sono stato molto contento. Io guardo sempre i dati di Fabio perché in questo sport bisogna sempre migliorare. Trovo naturale che si parli così tanto di Marc, prima della caduta stava facendo una grandissima gara, con una magnifica rimonta e trovo naturale che venga visto come il favorito per il titolo. Dobbiamo lavorare più sodo per cercare di batterlo”.

