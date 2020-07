Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 23 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli nuvolosi sull’arco alpino con possibili rovesci di carattere temporalesco che, dal pomeriggio, potrebbero interessare anche Triveneto ed Emilia Romagna. Tempo stabile e soleggiato sul resto della Penisola, con temperature massime comprese fra 30 e 34 gradi. Venti deboli occidentali con locali rinforzi di brezza al pomeriggio. Mari quasi calmi o poco mossi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 139 – direzione: Torino) code a tratti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e tra Nodo di Pero e Milano est.

In Liguria traffico in tilt per lavori in corso: sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 – direzione: Ventimiglia) coda di 1 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano. Coda di 2 km tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Coda tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno. Coda di 6 km tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone.

A Nord di Roma in A1 Firenze-Roma (Km 508 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Ponzano Romano e Magliano Sabina per incidente. Sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) traffico rallentato tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Sulla Tangenziale di Napoli (direzione: Pozzuoli) coda tra Capodichino e Corso Malta e in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 46 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Salerno per lavori in corso.