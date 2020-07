Alberto Puig ridimensiona l’importanza di un titolo conquistato senza Marc Marquez al 100%, ma il manager di Fabio Quartararo risponde per le rime.

Hanno fatto rumore le ultime dichiarazioni di Alberto Puig. Il team manager Repsol Honda ha dichiarato che vincere il titolo senza Marc Marquez a lottare non deve rendere orgogliosi.

Insomma, per chiunque lo dovesse vincere non sarebbe la stessa cosa con un MM93 non al 100%. Comunque sembra quasi scongiurata la sua assenza nel weekend di Jerez, visto che i dottori lo hanno dichiarato idoneo a correre. Ovviamente bisognerà vedere in moto se sentirà dolore all’omero destro operato.

MotoGP, il manager di Quartararo punge Puig

Eric Mahé, manager di Fabio Quartararo, in un’intervista a Paddock-GP.com ha risposto alle dichiarazioni di Puig: «Non siamo responsabili della caduta di Marc, il signor Puig deve fare i conti con i suoi umori. Fabio darà il meglio di sé, come sempre, con o senza Marquez. I commenti di Puig mi fanno ridere».

Per quanto riguarda la lotta al titolo, Mahé auspica che il pilota francese del team Petronas Yamaha SRT possa vincere: «Questa stagione rimarrà aperta fino alla fine. Márquez, Dovi, Rins, Mir, Jack, Viñales… Secondo ma mia onesta opinione, il favorito è Fabio, ma tutti i nomi citati avranno una carta da giocare. Pensarci è inutile, può persino essere un ostacolo. Dobbiamo cercare di vincere quante più gare possibile, punto!».