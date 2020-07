Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 23 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli poco o molto nuvolosi al Nord, con precipitazioni sulle Alpi e, dalla sera, anche su Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Cieli sereni e tempo stabile al Centro-Sud, con temperature minime in lieve rialzo al Sud e comprese fra 19 e 24 gradi.

Venerdì 24 luglio ancora instabile al Nord, con possibili nubifragi e grandinate tra Lombardia e Triveneto. Fenomeni in transito anche sull’Appennino umbro-toscano e lungo la costa marchigiana. Bel tempo e cieli ampiamente soleggiati sul resto del Centro Italia e al Sud. Temperature in lieve calo generale e che si attesteranno fra 28 e 33 gradi, decisamente più fresche sul Nordest. Precipitazioni in graduale assorbimento pomeridiano.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Monza sulla A4 Torino-Brescia (Km 144 – direzione: Torino) coda di 6 km tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Sesto San Giovanni per incidente. Traffico a rilento tra Cormano e Bivio A4/Tangenziale Nord MI.

In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 44 – direzione: Genova) code a tratti tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Bivio A10/A26 Trafori per lavori in corso. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 110 – direzione: Genova) coda tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto per lavori.

Alle porte di Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0.8 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) traffico rallento tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA. Tra Bologna e Firenze, sulla A1 DIRETTISSIMA (Km 31 – direzione: Firenze) rallentamenti tra Firenzuola e Aglio KM 255 per veicolo in avaria.

A Nord di Pescara, sulla A14 Ancona-Pescara (Km 349 – direzione: Taranto), coda di 3 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord per riduzione di carreggiata. In A14 Pescara-Bari incendio tra Termoli e Poggio Imperiale.