Marc Marquez vola da Cervera a Jerez con un volo privato per provare a correre a pochi giorni dall’intervento al braccio destro.

“Marc Marquez ha già le valigie pronte e non scarta l’ipotesi di correre già domenica”. Il team Repsol Honda ha annunciato questo giovedì che il suo campione del mondo si recherà a Jerez de la Frontera per cercare di superare l’esame medico e partecipare al GP andaluso del 2020 solo 120 ore dopo essersi fratturato l’omero destro. .

Va ricordato che il suo è attualmente smantellato sul circuito di Jerez-Ángel Nieto e i suoi meccanici sono tornati a casa dopo il Gran Premio di Spagna del 2020, anche se non ci sarebbero problemi a raggrupparli sulla pista andalusa e rimontare il garage. Ciò che Marc dovrebbe ottenere è il fit dei medici che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi, se arriverà in circuito entro le 13:30, o al massimo nella giornata di domani.

In caso di via libera Márquez potrebbe saltare la giornata di allenamento venerdì e partire direttamente il sabato con la FP3, guadagnando un giorno di riposo per sua guarigione. Le informazioni accumulate lo scorso fine settimana dovrebbero essere più che sufficienti per preparare la Honda in termini di set up. La sua discesa in pista sarebbe quasi miracolosa e fa tornare alla mente il 2013, quando Jorge Lorenzo ha corso ad Assen appena 35 ore dopo essere stato operato a Barcellona, ​​ottenendo il quinto posto in gara. Ancora una volta il fenomeno di Cervera è pronto a stupire il mondo.