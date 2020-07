La Lexus NX ha ricevuto un aggiornamento importante chiamato NX 300h F Sport: ecco l’edizione speciale Black Line con add-on di lusso.

La Lexus NX sta invecchiando.

Lanciato nel lontano 2014, il crossover di lusso compatto ha ricevuto un lifting che non si discosta troppo dal suo stile originale – ma va bene così, visto che la Lexus ha fatto in modo che il design della NX sia in anticipo sui tempi. Inoltre, se volete una versione ibrida, c’è una NX 300h disponibile per voi.

Il problema è che in alcuni mercati quando si vuole acquistare una Lexus NX ibrida, le finiture F Sport più eleganti e aggressive non saranno disponibili come opzione. Ciò significa che non ci sono kit aggiuntivi per la carrozzeria, non ci sono sospensioni F-Sport-tuned, e si è bloccati con la griglia a lamelle orizzontali invece di quella a maglia.

Questo cambia per l’anno di costruzione 2021, dato che la Lexus aggiunge la NX 300h F Sport alla sua gamma. Meglio ancora, il marchio di lusso giapponese introduce l’edizione speciale Black Line insieme alla nuova ibrida F Sport. Secondo la casa automobilistica, la serie Black Line è l’aggiornamento e l’add-on più richiesto dagli acquirenti.

Disponibile nella nuovissima vernice Grecian Water, oltre che in Ultra White e Obsidian, la NX 300h F Sport Black Line Edition si colloca in cima alla gamma Lexus NX. Naturalmente, viene fornita con tutti gli orpelli che ci si aspetta da una Lexus, compresa la trazione integrale, i sedili riscaldati e ventilati e la porta posteriore con sensore di movimento.

La Lexus offre anche un set di valigie Zero Halliburton con la NX 300h F Sport Black Line Special Edition 2021. Il set in due pezzi si abbina all’auto con cui viene fornito e presenta diverse caratteristiche distintive, come il logo cromato inciso al laser e il rivestimento interno a tema Lexus.

La Lexus NX 300h F Sport Black è limitata a sole 1.000 unità, la cui produzione è prevista entro i prossimi tre mesi.