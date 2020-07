Anche Hyundai cede al lato oscuro con la presentazione di una nuova edizione speciale del suo crossover Kona: ecco l’oscura Night Edition.

Hyundai è l’ultima casa automobilistica ad essere passata al “lato oscuro“.

Non è così spaventosa come sembra, perché in questo caso si tratta di un veicolo in edizione speciale che annulla cromo e colore in favore di un trattamento monotono scuro. A meno che non si opti per il colore Chalck White (Bianco Gesso), che è un’opzione di colore molto strana da offrire su una cosa chiamata Night Edition, ma questa è un’altra storia.

Questa è la Kona, il piccolo crossover della Hyundai e a partire da settembre sarà possibile ottenerlo nella nuova versione Night Edition. Come suggerisce il nome, offre accenti di nero lucido all’interno e all’esterno, dove normalmente si trovano cromati o altre tonalità. Ci piacerebbe dirvi quali sono le differenze specifiche, ma Hyundai ha scelto di non condividere questa informazione.

Ovviamente il bordo della griglia cromata non c’è più, così come le strisce cromate sui bilancieri inferiori e sul portellone posteriore. Un nuovo set di cerchi in alluminio Rays da 18 pollici con finitura nera semilucida offre il più grande aggiornamento esterno. La Kona era piuttosto monocromatica già di suo, quindi a parte i cerchi, non c’è molta differenza nell’aspetto esterno.

I cambiamenti interni saranno più evidenti, con l’argento sulle maniglie delle porte e altri componenti interni che ricevono un trattamento “dark“. Non tutto sarà scuro, tuttavia – i pedali in alluminio per l’acceleratore e il freno saranno del solito colore ad esempio.

L’acceleratore alimenta il motore turbo da 1,6 litri della Kona, che sviluppa 175 cavalliì distribuiti attraverso un cambio DCT a sette velocità. È la stessa combinazione che si trova sulle Kona di cilindrata superiore, anche se la Hyundai non associa la Night Edition a un assetto specifico, né se sarà disponibile con la trazione integrale.

Sappiamo che sarà disponibile in soli tre colori: Ultra Black, Galactic Gray, o il già citato Chalk White.

La Hyundai non ha rilasciato informazioni riguardo prezzi o numeri di produzione specifici per questa Night Edition, ma si crede che sarà offerta solo in numero limitato a partire da settembre.