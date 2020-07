Dovizioso è soddisfatto del risultato che ha portato a casa domenica scorsa, ma allo stesso tempo è consapevole che questa Ducati non è ancora al top.

Andrea Dovizioso non ha mai avuto un buon feeling con la pista di Jerez e la stessa Ducati negli ultimi anni non è riuscita ad esprimere tutto il suo potenziale sulla pista andalusa in questi ultimi anni. Il terzo posto ottenuto domenica scorsa però potrebbe essere sicuramente una bella iniezione di fiducia in vista di una stagione che si prevede sarà breve e molto compatta, dove ogni punto avrà un peso specifico importante.

Durante la conferenza stampa Andrea Dovizioso ha così dichiarato: “Lo scorso weekend è stata davvero dura, faticavo, non riuscivo a guidare come volevo. Per me è stata una grande prova ed è stato importante chiudere sul podio. Sono contento di correre di nuovo qui, così potremo analizzare nuovi dettagli. Abbiamo delle idee e speriamo di poter fare un ulteriore passo in avanti”.

Dovizioso: “Dobbiamo concentrarci sulle gare”

Il rider della Ducati ha poi proseguito: “Non penso al futuro, dobbiamo concentrarci sulle gare. Dopo l’ottimo risultato di domenica dobbiamo pensare a quello perché vogliamo ottenere buoni risultati, in questo momento non penso al futuro, ma a quello che vogliamo fare domani”.

Lo #04 ha poi detto la sua anche sul proprio futuro immediato: “Io voglio essere nella lotta per il titolo e lotteremo per esserci. Al momento Maverick e Fabio hanno mostrato un potenziale migliore, ma sicuramente vogliamo esserci anche noi, per ora è passata solo una gara. Il mio feeling non è stato molto buono, dobbiamo cercare di capire quale è la nostra velocità. Questo campionato è un pochino diverso, ma le regole sono uguali per tutti. Dovremo cercare di fare del nostro meglio in queste 12 gare. Pare che Marc sarà in pista già domenica, quindi non cambia nulla”.

Antonio Russo