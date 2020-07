Per chiunque cerchi un po’ di brivido addormentandosi nella natura selvaggia, arriva una tenda davvero speciale adatta a tutti.



I crossover e i SUV continuano a dominare le vendite di auto nuove.

Con un tale successo arriva chi vuole portare il proprio veicolo al livello successivo, e per alcuni questo significa passare il tempo in campeggio. Le tende sul tetto sono molto popolari, permettendo al tetto di un veicolo di diventare una camera da letto per la notte. Go Fast Campers ha una nuova offerta chiamata SuperLite che l’azienda presenta come la tenda da tetto più leggera disponibile.

La tenda pesa circa 36 kg, il che la rende facile da installare. Go Fast Campers sostiene che è possibile installare la tenda da soli in meno di tre minuti. È anche sottile e misura tra i 10 e i 15 cm di spessore, a seconda della biancheria da letto; tuttavia, rimane spaziosa. Ha una superficie per dormire di 127 centimetri per 228 centimetri, con un’apertura di 101 centimetri e 111 centimetri di spazio per la testa.

È abbastanza grande per due adulti più un animale domestico o un bambino.

Secondo il sito web di Go Fast Campers, l’azienda ha “tolto tutti i pezzi superflui e ha perfezionato la forma e l’uso del materiale” alla ricerca della tenda da tetto più leggera e al contempo più resistente.

Go Fast Campers vende la nuova tenda SuperLite per circa 1.100 euro.

Per 75 euro in più, l’azienda aggiungerà una scala telescopica. Aggiungete 230 euro e l’azienda vi inserirà perfino un materasso.

I clienti possono già pre-ordinare la tenda in questi giorni, anche se la realizzazione prevista non inizierà prima di novembre di quest’anno.