Una serie di sfide tra un’Audi R8 V10 Plus e una Audi TT RS in ben tre gare differenti in un circuito bagnato fradicio. Chi vincerà?



Un’Audi R8 V10 Plus di solito non avrebbe problemi a battere un’Audi TT RS in una gara di accelerazione, ma non in questo caso. CarWow dispone di una TT con aggiornamenti della casa ABT e messa a punto supplementare da un’altra azienda.

Il risultato di queste modifiche è una coupé che produce una potenza dichiarata di 610 cavalli e 780 Newton-metri di coppia da un motore turbo a cinque cilindri. In confronto, la R8 possiede un V10 da 5,2 litri aspirato naturalmente che eroga 610 CV e 456 Nm. Ha anche alcune modifiche, come un diverso scarico e sospensioni pneumatiche.

Per aggiungere un’altra variabile a questa gara, la pista su cui si trovano i veicoli è bagnata fradicia. Ci sono anche pozze d’acqua stagnante in alcuni punti. Entrambi i veicoli hanno la trazione integrale, ma la trazione ridotta è ancora un fattore da considerare.

La prima corsa stabilisce il tono per il resto delle gare di accelerazione.

Le due Audi sono molto simili. La TT elaborata ha un leggero vantaggio e vince per un soffio.

Poi la coppia si scambia i lati della pista. Questa corsia sembra favorire la R8 perché questa volta è quella che riesce a portare a casa una vittoria risicata. Per trovare il vero vincitore, sono costretti ad una terza gara.

In questo tipo di gare, la coppia di R8 ha un vantaggio immediato. La TT elaborata non riesce a tenere il passo quando entrambi partono lanciati a 81 km/h.

Il test finale ha valutato la loro capacità di frenata. Con 1.450 chilogrammi, la TT è un po’ più leggera della R8 che pesa invece 1.650 chilogrammi.

Ma adesso vi lasciamo al video: