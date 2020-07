Il prototipo dell’Audi Q5 Sportback sta per arrivare sul mercato ma nel frattempo godiamoci gli ultimi scatti spia nel circuito del Nurburgring.

Ricordate quando il termine “Sportback” era il modo fantasioso di dire ‘berlina‘ di Audi?

Beh, il suo significato è stato ampliato per includere i SUV, con la Q3 Sportback e la E-Tron Sportback che sono stati i primi veicoli di alto livello ad adottare il fantasioso suffisso. Un Q4 E-Tron Sportback seguirà nel 2021, ma nel frattempo i Quattro Anelli sono quasi pronti a svelare questo – il Q5 Sportback.

La risposta tardiva di Ingolstadt alla BMW X4 e alla Mercedes GLC Coupé è stata spiata durante i test finali al Nürburgring prima di una rivelazione ufficiale nel corso di quest’anno. Il sottile camuffamento su questo prototipo è praticamente inutile, dato che possiamo vedere la maggior parte dei dettagli più fini. Si tratta essenzialmente di un lifting del Q5 con una linea del tetto più spigolosa per consentire un profilo laterale più sportivo, anche se siamo sicuri che alcuni preferiranno il modello normale.

Come accade in quasi tutti i SUV con questa forma a goccia, la praticità ne risentirà in quanto la parte posteriore più slanciata avrà un impatto negativo sulla capacità di carico. A causa della linea del tetto più inclinata, non aspettatevi che lo spazio di testa posteriore corrisponda a quello che otterrete nella Q5 nello stile convenzionale.

Sebbene sempre più modelli Audi abbiano abbandonato il sistema di infotainment in stile tablet, la Q5 2021 ha ancora la MMI apposta sulla parte superiore della console centrale. Ecco perché non siamo sorpresi che il suo fratello Sportback percorrerà la stessa strada, con il touchscreen da 10,1 pollici che si vede anche nelle versioni A4 e A5 con le loro versioni S e RS.

Parlando di modelli ad alte prestazioni, una SQ5 Sportback è probabilmente solo una questione di tempo, mentre un portavoce Audi ha recentemente suggerito che una RS Q5 potrebbe arrivare più avanti.

Nel frattempo, la variante regolare dovrebbe debuttare nei mesi a venire, molto probabilmente con gli stessi fanali posteriori OLED che hanno debuttato di recente nel modello regolare.

Sembra che non ci si possa fermare alla follia del crossover, poiché le case automobilistiche non sono preoccupate che queste nuove aggiunte alla loro gamma possano cannibalizzare le vendite dei modelli esistenti. Resta da vedere se la gente tornerà mai a comprare berline e station wagon in grandi quantità o se questi stili di carrozzeria, una volta tradizionali, continueranno a essere superati da crossover e SUV.