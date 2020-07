Maverick Vinales sembra convinto dei propri mezzi. Lo spagnolo questa volta vuole battere Quartararo e andare in fuga nel Mondiale.

Maverick Vinales, dopo l’infortunio occorso a Marc Marquez vuole provare a guadagnare un po’ di vantaggio sul connazionale per andare in fuga nel Mondiale. La Yamaha, infatti, ha dimostrato a Jerez di essere la moto migliore del lotto piazzando 3 piloti nei primi 5 posti.

A questo punto però, con Marquez fuori dai giochi, il primo avversario per Vinales arriva proprio dal team di Iwata ed è il suo futuro compagno di squadra Fabio Quartararo, che domenica ha ottenuto il suo primo successo in carriera in MotoGP mettendo tutti in fila e dando più di 4 secondi di distacco a Maverick.

Vinales: “La mia squadra ha fatto un ottimo lavoro”

Maverick Vinales, in vista del prossimo Gran Premio ha così affermato: “La scorsa settimana mi sono sentito benissimo in moto a Jerez, quindi sono fiducioso per questo GP. Onestamente ho avuto un buon ritmo, prima nel test e poi durante il weekend di gara, e nonostante il degrado delle gomme in gara sono riuscito a conquistare il secondo posto”.

Visualizza questo post su Instagram Happy #WheelieWednesday 😜✊🏼 #SpanishGP – #12gang #MonsterYamaha #MotoGP Un post condiviso da Maverick Viñales (@maverick12official) in data: 22 Lug 2020 alle ore 5:17 PDT

Lo spagnolo ha poi proseguito: “La mia squadra ha fatto un ottimo lavoro e siamo tutti molto motivati a lottare per il podio e la vittoria di nuovo. Penso che possiamo essere ancora più forti questa volta, perché ora abbiamo tutti questi dati extra sulla gara. Finora abbiamo fatto un buon lavoro, quindi continueremo così, come sempre, per ottenere il miglior risultato possibile”.

Antonio Russo