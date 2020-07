Valentino Rossi è pronto per un’altra gara di MotoGP, il pilota di Tavullia vuole cancellare la brutta prestazione del GP inaugurale.

Valentino Rossi è pronto a scendere in pista per un altro Gran Premio. Dopo il ritiro nella prima gara il Dottore ci ritenta a Jerez fiducioso di una Yamaha che ha mostrato, negli altri tre piloti, tutto il suo potenziale, consentendo anche a Quartararo di ottenere il suo primo successo in carriera in MotoGP.

Visualizza questo post su Instagram Circuito de Jerez,Spain Sunday,MotoGp Race 📸 @falex79 @gigisoldano Un post condiviso da Valentino Rossi (@valeyellow46) in data: 21 Lug 2020 alle ore 4:56 PDT

Il #46 da par suo invece ha patito enormi problemi con le gomme restando per tutta la gara nelle retrovie, salvo poi arrendersi ad un definitivo problema ritirandosi dalla corsa. Negli ultimi anni Jerez è stata avara di soddisfazioni per lui che non vince su questo tracciato dal 2016, ultimo anno pure in cui è riuscito a salire sul podio nella gara andalusa.

Valentino Rossi: “Positivo correre di nuovo a Jerez”

In vista della seconda gara stagionale Valentino Rossi ha così affermato: “Il GP di Spagna è stato molto difficile per me. Ho lottato tanto per il caldo a causa del degrado della gomma, in seguito ho dovuto ritirarmi dalla gara, che è stata sfortunata. In un certo senso è positivo che possiamo correre di nuovo a Jerez questa settimana”.

Visualizza questo post su Instagram Circuito de Jerez,Spain Saturday,official practice 📸 @falex79 @gigisoldano Un post condiviso da Valentino Rossi (@valeyellow46) in data: 18 Lug 2020 alle ore 2:11 PDT

Il pilota col numero 46 ha poi proseguito: “Possiamo prendere i dati di domenica e usarli a nostro vantaggio. Lavoreremo sodo perché vogliamo tornare forti questo weekend. Mi sento bene e sono pronto a combattere di nuovo”.

Antonio Russo