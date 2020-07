Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 22 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e ampiamente soleggiato al Centro-Sud, pur con qualche addensamento in transito sull’Appennino centrale. Al Nord cieli sereni o poco nuvolosi, con temporali sparsi su Trentino AA e sulla fascia alpina. Dal pomeriggio – sera tutto il Nord Italia sarà interessato da precipitazioni di carattere temporalesco in assorbimento notturno. Temperature massime stabili o in locale aumento, comprese fra 30 e 34 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A4 Torino-Brescia code a tratti tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa, tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

In Liguria si segnalano forti rallentamenti del traffico sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 – direzione: Genova) tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Aeroporto per lavori. In A12 Genova-Livorno (Km 41.1 – direzione: Genova)

Code a tratti tra Lavagna e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori in corso.

All’altezza di Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 3 – direzione: Autostrada Bologna-Taranto) rallentamenti tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA. Sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 3 – direzione: Taranto) code a tratti tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Castel San Pietro.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 271 – direzione: Taranto) coda di 3 km tra Porto Sant’Elpidio e Fermo Porto San Giorgio per lavori.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

A Nord di Salerno in A3 Napoli-Salerno (Km 44 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.