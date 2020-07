Marc Marquez a quanto pare starebbe seriamente pensando di provare a tornare in pista già domenica a Jerez, anche la Honda sembra crederci.

Marc Marquez è fresco di operazione e nonostante i catastrofismi iniziali che avevano fatto pensare ad una corsa al titolo troncata prima ancora di cominciare, le cose potrebbero clamorosamente cambiare. Le paure dei primi minuti di una possibile lesione del nervo si sono ormai dissolte e l’impressione è che il rider iberico possa tornare a correre a Brno, saltando di fatto solo una gara.

Nelle ultime ore però si starebbe facendo strada nella testa di Marc Marquez una pazza idea: ovvero correre già a Jerez domenica. Non è semplice, ma il pilota spagnolo a quanto pare ci starebbe seriamente pensando. A dare forza a questa idea c’è il collega Emilio Perez de Rosas, uno dei giornalisti più vicini al campione della Honda, che attraverso la testata El Periodico ha lanciato la notizia che sarebbe davvero clamorosa.

Anche la Honda stuzzicata dall’idea?

Naturalmente prima di correre Marquez avrebbe bisogno di ricevere il permesso dai medici della Federazione. Non è per niente una cosa semplice, ma a quanto pare questa idea sarebbe nella testa di Marc. Per onestà di cronaca bisogna dire che la Honda, effettivamente, pur avendo Bradl a disposizione in Spagna, ha già annunciato che non schiererà una seconda moto accanto a quella di Alex Marquez.

Inoltre nel classico comunicato stampa pre-gara, pur non essendoci alcuna dichiarazione di Marquez, compare ancora l’immagine di Marc in alto nella presentazione del Gran Premio. Chissà che anche la Honda non abbia deciso di lasciarsi libera una porticina per quello che è senza dubbio il suo pilota di punta.

Antonio Russo