Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 22 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sarà un’estate dal doppio volto, con caldo intenso interrotto da forti temporali e raffiche di vento. Dal pomeriggio il Nord sarà interessato da un fronte instabile che porterà precipitazioni diffuse, più prolungate su bassa Lombardia ed Emilia. Fenomeni in esaurimento entro l’alba di domani. Stabile e sereno al Centro e al Sud Italia. Temperature minime comprese fra 20 e 25 gradi.

Giovedì 23 luglio ancora piogge sparse sulla fascia alpina e sull’Appennino toscana, stabile e soleggiato altrove. Le temperature massime resteranno stabili e oscilleranno fra 29 e 34 gradi. Venti deboli occidentali con locali rinforzi di brezza al pomeriggio. Mari quasi calmi o poco mossi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Rovereto sulla A22 Brennero-Modena (Km 145.3 – direzione: Modena) coda di 4 km tra Trento Sud e Rovereto Nord per lavori.

Sulla A4 Torino-Brescia (Km 125 – direzione: Trieste) viabilità a rilento tra Nodo di Pero e Cormano.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 26.8 – direzione: Genova) code a tratti tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori in corso.

A Sud di Parma in A1 Milano-Bologna (Km 115 – direzione: Napoli) coda di 3 km tra Parma e Terre di Canossa – Campegine per Materiali dispersi.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 332.9 – direzione: Taranto) coda di 1 km tra Val Vibrata e Roseto degli Abruzzi per lavori. Sulla A14 Ancona-Bari (Km 379 – direzione: Taranto) coda di 1 km tra Bivio A14/A25 Torano-Pescara e Pescara sud per lavori.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alle 6.00 del 30/09/2020.