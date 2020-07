Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 21 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli nuvolosi e temporali sparsi sulle Alpi centrali e il Trentino AA, addensamenti in transito sul resto della fascia alpina e lungo l’arco appenninico, ma senza fenomeni. Tempo stabile e ampiamente soleggiato altrove, con temperature massime che saranno comprese fra 28 e 33 gradi. Dal pomeriggio piogge interesseranno tutta la zona alpina.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A4 Torino-Brescia (Km 138.3 – direzione: Torino) code a tratti tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e tra Nodo di Pero e Cormano.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Milano) coda di oltre 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per incidente.

All’altezza di Modena in A1 Milano-Bologna (Km 157.6 – direzione: Napoli) rallentamenti in uscita a Modena Nord provenendo da Milano.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 279 – direzione: Milano) code a tratti tra Bivio A1/Compl. FI Nord km 279.3 e Bivio A1-Variante.

A Roma in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) traffico a rilento tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Sulla Tangenziale Napoli (direzione: Pozzuoli) coda di 2 km tra Corso Malta e Capodimonte per veicolo in avaria; coda in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 46 – direzione: Salerno) traffico a rilento tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.