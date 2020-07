Pecco Bagnaia conquista un buon 7° posto nella prima sfida stagionale a Jerez. E vince il primo round contro Johann Zarco.

Francesco Bagnaia sta lottando per il suo posto in Pramac per il 2021. Quarto al termine delle qualifiche, settimo dopo la bandiera a scacchi. La prima uscita stagionale si chiude in maniera ottimale per l’ex campione Moto2 che si accinge al rinnovo con il team satellite della Ducati. Ma non è ancora del tutto scontato, perché Johann Zarco punta ad una moto factory. La prima sfida a distanza è vinta dal giovane allievo della VR46 Academy che, a quanto pare, può dormire sonni tranquilli.

Pecco punta a migliorarsi

Infatti il francese ha chiuso in 11esima posizione, ma ha beneficiato di gran lunga dei vari forfait, degli incidenti e dei ritiri, altrimenti la zona punti sarebbe rimasta un miraggio. “Sono felice”, ha detto Pecco Bagnaia in merito al settimo posto. “Durante i primi giri, quando ero ancora nel gruppo più alto, ho cercato di mantenere pulite le mie gomme. Dopo 15 giri ero tra i primi 5, l’anno scorso non ho potuto guidare così in nessuna gara. Quindi devo ringraziare il mio team per l’ottimo lavoro. Il vantaggio per la gara del prossimo weekend sarà che sappiamo già quali pneumatici usare. Quindi possiamo concentrarci sul miglioramento del resto, ho imparato molto”.

Zarco, buona la prima!

Johann Zarco incassa una buona prima esperienza con la Desmosedici GP19 e punta a migliorarsi nel secondo round di Jerez. “Sono felice di aver terminato la gara e questo è stato molto importante, perché è passato molto tempo dall’ultima volta, quasi dieci mesi. Ciò significa che a poco a poco posso tornare a un livello elevato. Ho capito molte cose durante la gara e molte cose che posso chiedere alla Ducati per avere una sensazione migliore e un ritmo di gara migliore. Sono felice di essere di nuovo qui, sarà utile progredire, avere un obiettivo chiaro e vedere se riesco a fare bene il mio lavoro”.