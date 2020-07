Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 21 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile con temporali sparsi lungo le Alpi e, nella notte, su Lombardia e zone interne della Romagna, con fenomeni in rapido assorbimento. Tempo stabile e cieli sereni altrove, con temperature minime comprese fra 19 e 24 gradi.

Mercoledì 22 luglio tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, ad eccezione di precipitazioni sparse lungo la fascia alpina e sull’alto Veneto al confine con il Trentino AA. Temperature in lieve rialzo e che saranno comprese fra 30 e 34 gradi. Dal pomeriggio tutto il Nord Italia sarà interessato da un vortice instabile che porterà piogge e temporali.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Torino) coda di 3 km tra Sesto San Giovanni e Nodo A4/A8 Milano-Varese per incidente. Coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimigli (Km 12.6 – direzione: Ventimiglia) coda tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori. Code a tratti tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori. Traffico rallentato in A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Genova) coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per veicolo in avaria.

All’altezza di Bologna sulla A14 Bologna-Ancona (Km 8 – direzione: Taranto) coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 364 – direzione: Ancona) coda di 4 km tra Pescara Nord e Pineto per veicolo in avaria.

All’altezza di Roma Frascati sulla A1 Diramazione Roma sud – GRA incendio tra Monteporzio Catone e San Cesareo.