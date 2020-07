La MotoGP torna a Jerez, questa volta per disputare il GP di Andalusia dove Marc Marquez sarà assente a causa dell’infortunio rimediato nella prima gara.

Dopo il primo capitolo stagionale della MotoGP 2020 a Jerez, le moto tornano a scorrazzare sul medesimo circuito per il Gran Premio di Andalusia. Purtroppo però questa volta non farà parte della partita Marc Marquez, che dopo la rovinosa caduta di domenica è stato operato e dovrà osservare un periodo di stop.

Dovrebbero invece recuperare Cal Crutchlow e Alex Rins, che erano assenti durante la prima gara per problemi fisici in seguito a delle cadute. Gli occhi di tutti a questo punto saranno puntati su Fabio Quartararo, che dopo il successo ottenuto nella prima gara si candida seriamente ad essere uno dei grandi protagonisti di questo campionato.

Tutti vogliono scappare da Marquez

Da non sottovalutare però anche Vinales, Morbidelli e Valentino Rossi che, avendo a disposizione i dati di Quartararo, potrebbero trovare la giusta quadra con la propria moto e lottare per i primi posti. Anche Andrea Dovizioso, inoltre proverà a dire la sua dopo l’insperato podio di domenica scorsa.

Una cosa è certa: con Marquez fuori dai giochi in tanti vorranno ottenere il massimo per provare a scappare via nel Mondiale nell’attesa che il campione spagnolo torni nuovamente a calcare le piste della MotoGP.

Antonio Russo

Dirette Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Venerdì 24 luglio

9:00-9:40 – FP1 Moto3

9:55-10:40 – FP1 MotoGP

10:55-11:35 – FP1 Moto2

13:15-13:55 – FP2 Moto3

14:10-14:55 – FP2 MotoGP

15:10-15:50 – FP2 Moto2

Sabato 25 luglio

9:00-9:40 – FP3 Moto3

9:55-10:40 – FP3 MotoGP

10:55-11:35 – FP3 Moto2

12:35-13:15 – Qualifiche Moto3

13:30-14:00 – FP4 MotoGP

14:10-14:50 – Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 – Qualifiche Moto2

16:05 – E-Pole MotoE

Domenica 26 luglio

8:20-8:40 – Warm-Up Moto3

8:50-9:10 – Warm-Up Moto2

9:20-9:40 – Warm-Up MotoGP

10:05 – Gara MotoE

11:00 – Gara Moto3

12:20 – Gara Moto2

14:00 – Gara MotoGP