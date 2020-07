Fabio Quartararo a Jerez cerca il bis dopo la prima vittoria: “Adesso mi sento più come un contendente per il titolo”.

Fabio Quartararo si gode la sua prima vittoria in MotoGP e guarda con una vena di ottimismo al titolo mondiale. In attesa di conoscere il destino di Marc Marquez, che se salterà anche Brno sarà ormai fuori dai giochi iridati, il francese del team Petronas SRT deve approfittare di questa occasione per mettere piede nell’olimpo del Motomondiale.

Dopo le sette pole della passata stagione, Fabio Quartararo scrive una pagina di storia anche per il motociclismo francese, che ritorna a vincere un GP dopo un ventennio. “Sono così orgoglioso di vincere la mia prima gara in MotoGP nel primo Gran Premio della stagione. Come ho detto più volte in anticipo: è stata solo la nostra prima gara con la moto 2020 e non sembrava esattamente la moto dell’anno precedente”.

Quartararo punta al bis

Nonostante un feeling non ancora ottimale con la Yamaha M1 Fabio ha messo a segno un colpo straordinario, che lo mette in ottima luce anche in vista del secondo appuntamento di domenica prossima. “Certo, ho imparato molto domenica, impari qualcosa in ogni gara. Il tracciato era completamente diverso rispetto a venerdì e sabato. Ho migliorato la comprensione delle condizioni della pista. È stato un fattore chiave domenica perché il livello di grip era peggiore”.

Adesso che la prima vittoria in classe regina è arrivata non resta che proseguire con la mentalità vincente. “Ora mi vedo come più di un contendente per il titolo, ma dobbiamo rimanere concentrati. Voglio andare gara dopo gara. La cosa più importante è cercare di non cadere e di non ferirti perchè le gare sono molto vicine”.

Il vincitore di Jerez ha inviato i suoi auguri di guarigione a Marc Marquez: “Guarisci presto! L’incidente è stato violento. Marc è il favorito per il titolo mondiale, sarà strano se mancherà domenica. Spero di poterlo vedere presto in pista”.