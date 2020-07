Come il suo compagno di marca Marquez, anche Cal Crutchlow è stato operato oggi a Barcellona, per la frattura al polso. Dovrebbe correre già nel weekend

Nello stesso giorno del suo più illustre compagno di marca Marc Marquez, anche Cal Crutchlow è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’ospedale universitario Quirón Dexeus di Barcellona. Il pilota inglese è finito sotto i ferri del dottor Xavier Mir per accelerare la sua guarigione dalla frattura allo scafoide del polso sinistro, riportata in occasione della caduta di cui è stato vittima domenica scorsa, durante il warm up del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera.

Il chirurgo spagnolo si è detto soddisfatto dell’esito dell’operazione. Commenta il team principal della Lcr, squadra satellite Honda, Lucio Cecchinello: “Vorrei ringraziare il dottor Mir e la sua equipe medica per aver eseguito l’operazione chirurgica sul polso sinistro di Cal questa mattina. Nel suo scafoide è stata inserita una piccola vite per fissare la frattura. L’intervento è andato bene, stando a quanto il dottor Mir mi ha comunicato personalmente, e Cal sarà dimesso dall’ospedale già nel tardo pomeriggio”.

Crutchlow punta a tornare subito a Jerez

L’infortunio di Crutchlow è di entità minore rispetto a quello di Marquez, tanto che l’obiettivo è di riportarlo in pista già questo fine settimana, in occasione del secondo weekend di gara sul circuito di Jerez. “Se tutto andrà bene”, conferma Cecchinello, “ci aspettiamo di riaverlo nel paddock già giovedì mattina, dove sarà visitato dal direttore medico della Dorna, il dottor Ángel Charte, che valuterà se sarà in condizioni di correre. Il nostro staff tecnico sta lavorando per fare in modo che tutto sia pronto per permettere a Cal di girare nelle prove libere di venerdì mattina”.

Le speranze sembrano fondate, dal momento che anche il team manager della Honda Hrc, Alberto Puig, conferma: “Anche Cal Crutchlow è stato sottoposto ad un’operazione che è andata bene e, in linea di principio, la sua intenzione è quella di mettere alla prova il suo polso venerdì. Siamo ottimisti riguardo alla sua partecipazione al Gran Premio“.

Cal Crutchlow (Foto Lcr Honda)