Arrivano finalmente notizie positive dall’ospedale di Siena dove a quanto pare Alex Zanardi sarebbe stato dimesso e trasferito in una nuova struttura.

La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma con un comunicato ufficiale, poco fa, la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha comunicato che Alex Zanardi è stato dimesso e trasferito in una nuova struttura dove proseguirà il proprio recupero.

Nei giorni scorsi il campione bolognese era stato risvegliato dal coma farmacologico al quale era stato indotto in seguito al terribile incidente occorso il 19 giugno scorso mentre era impegnato in una gara di beneficenza di handbike. Il pilota in quell’occasione si era scontrato con un camion sulla Statale 146 a Pienza, in Toscana ed era stato subito sottoposto ad un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale.

Trasferito in una struttura specializzata

Le sue condizioni erano apparse sin da subito critiche, ma fortunatamente Zanardi, grazie alla sua tempra e al suo fisico sembra stia vincendo anche questa battaglia. Certo è presto per cantare vittoria e non sappiamo ancora le sue reali condizioni neurologiche dopo il terribile incidente che ha subito, ma da Siena al momento sembrano arrivare solo news incoraggianti.

Negli ultimi giorni in ospedale, dopo la sospensione della sedazione i parametri cardio-respiratori e metabolici sono risultati stabili, così come le condizioni cliniche generali e il quadro neurologico di Alex Zanardi. A quel punto l’ospedale ha deciso di trasferire il pilota in una nuova struttura specializzata nella riabilitazione per casi di questo tipo. La speranza è di rivederlo presto sorridente davanti ad un microfono mentre saluta e ringrazia i tanti fan che in questi giorni hanno pregato e sperato per lui. Forza Alex, mancano solo una manciata di giri.

Antonio Russo