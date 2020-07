La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Traffico fortemente a rilento sulla A4 Torino-Brescia tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa, tra Nodo di Pero e Cormano. Sulla A4 Milano-Brescia (Km 139 – direzione: Torino) coda in uscita a Monza provenendo da Brescia.

In Liguria viabilità autostradale sempre in tilt a causa dei cantieri aperti. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 133.6 – direzione: Milano) code a tratti tra Genova Sampierdarena e Genova Bolzaneto. In A12 Genova-Livorno (Km 28.4 – direzione: Genova) traffico rallentato tra Rapallo e Bivio A12/A7 Milano-Genova.

All’altezza di Reggio Emilia sulla A1 Milano – Napoli tra Modena sud e Reggio Emilia in direzione di Milano, si segnalano 10 Km di coda a causa di un mezzo pesante in fiamme al Km 147. Al momento si transita su due corsie. In carreggiata opposta si è formata una coda di 3 Km per curiosi. In A1 Milano-Bologna (Km 170.8 – direzione: Milano) coda in uscita a Modena sud provenendo da Bologna.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) rallentamenti tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Sulla A1 Roma-Napoli (Km 721.8 – direzione: Milano) coda di 2 km tra Santa Maria Capua Vetere e Capua. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.