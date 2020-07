Nissan sta debuttando con il suo primo SUV completamente elettrico Ariya e Cleanerwatt si chiede se reggerà il confronto con la Tesla Model Y.



Cleanerwatt ha raccolto una serie di informazioni sulla gamma di veicoli di Tesla, che utilizza per confrontare i veicoli elettrici della Silicon Valley con le auto e i SUV più diffusi (tipicamente veicoli alimentati a gas, dato che ci sono ancora pochi veicoli elettrici da confrontare).

Infine, un nuovo e avvincente veicolo elettrico sta arrivando sul mercato da Nissan – il SUV Ariya – così Cleanerwatt ha preso la palla al balzo per i pro e i contro del nuovo modello della Nissan, così come come si confronta con il suo più ovvio rivale, la Tesla Model Y.

La Nissan Ariya 2021 assomiglia parecchio a molti dei SUV presenti oggi sul mercato. Tuttavia, c’è una grande differenza, è elettrica al 100 per cento. Ci sono pochi SUV completamente elettrici attualmente disponibili, e ancora meno opzioni non di lusso. Oltre all’Ariya, gli acquirenti del modello elettrico possono scegliere tra la Hyundai Kona Electric e la Kia Niro EV.

Sul fronte dei SUV elettrici di lusso/premium, le opzioni includono la Tesla Model Y, Tesla Model X, Audi e-tron e Jaguar I-Pace. Ne arriveranno presto altri, tra cui la Ford Mustang Mach-E.

Abbiamo già un bel po’ di informazioni sull’Ariya, tuttavia non siamo sicuri del suo piano di produzione/disponibilità totale o del prezzo ufficiale in Europa. Con questi dettagli chiave che mancano, è difficile sapere cosa riserva il futuro dell’Ariya. Tuttavia, anche senza queste informazioni, possiamo guardare all’Ariya nel suo complesso per avere un’idea di come potrebbe andare.

Nissan dice che l’Ariya costerà circa 37.000 euro, offrirà un’autonomia massima di circa 482 km e sarà in vendita alla fine del 2021. Con questi numeri, l’Ariya venderà bene? Riuscirà a competere con la Tesla Model Y?

Solo il tempo ci darà queste risposte ma nel frattempo godetevi il video esplicativo sulla nuova Ariya.