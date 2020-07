Dalla Spagna giunge un’indiscrezione importante sulle condizioni fisiche di Marc Marquez, caduto rovinosamente nella corsa MotoGP di Jerez.

Marc Marquez è arrivato al Dexeus University Hospital di Barcellona, dove domani verrà operato. Il dottor Xavier Mir e il suo team interverranno sulla frattura all’omero destro rimediata nella gara MotoGP a Jerez.

Sicuramente il campione della Honda salterà il Gran Premio di Andalusia del prossimo weekend. Il suo obiettivo è quello di tornare per il GP successivo a Brno, in Repubblica Ceca. Molto dipenderà dall’esito dell’operazione di domani.

Marquez in ospedale a Barcellona: già una buona notizia?

Un fattore importante è anche l’eventuale interessamento del nervo radiale. Senza di esso, il recupero di Marquez sarebbe più rapido. Altrimenti, servirà più tempo per rivederlo in sella alla sua RC213V.

Secondo quanto rivelato da Catalunya Radio, il nervo radiale non sarebbe interessato. Se ciò venisse confermato ufficialmente, si tratterebbe di una notizia molto positiva per il fenomeno di Cervera. Il suo rientro per il Gran Premio della Repubblica Ceca diverrebbe maggiormente probabile.