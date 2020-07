L’autopilota era attivo al momento della collisione e ha azionato i freni per evitare di colpire il semirimorchio, ma non è riuscito ad evitare l’incidente.

Questo video catturato da TeslaCam mostra il momento in cui un semirimorchio sbanda un po’ fuori dalla sua corsia, costringendo così l’Autopilota ad azionare i freni sulla Tesla Model 3 per evitare una collisione. Ma immediatamente dopo, un grosso SUV che precedeva la Model 3 sbatte contro il posteriore di quest’ultima.

Questo video è unico in quanto non è il video della TeslaCam della Model 3 che è stata colpita, ma piuttosto è un filmato di un’altra Tesla Model 3 che era dietro la Tesla che è stata coinvolta nella collisione.

Leggi anche -> TESLA, SPAVENTOSO INCIDENTE FILMATO DALLE TELECAMERE DELL’AUTO – VIDEO

Guardate il video qui sotto e noterete il semirimorchio che esce dalla sua corsia. Il pilota della Model 3 dice che, mentre questo accadeva, stava per azionare i freni per evitare un incidente, ma l’Autopilota è intervenuto e lo ha fatto al suo posto.

The video of the accident. Video courtesy of the Model 3 owner behind me. https://t.co/PoGz9RqnWt pic.twitter.com/mdLtyUxhDS

— UNPLGD ✊🏾 (@tesla_unplugged) July 18, 2020