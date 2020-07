Un giro in sicurezza sul Nurburgring può trasformarsi in un incubo se la pioggia lambisce l’Inferno Verde anche se a bordo di una BMW M8 Competion.



Non c’è dubbio che all’asciutto il Nurburgring Nordschleife può essere una bella sfida da domare in sicurezza.

Tuttavia, non è raro vedere gare di 24 ore al ‘Ring dove può piovere, grandinare, nevicare e persino asciugare in parti diverse della pista. Oggi pioveva e Shmee ha affrontato il circuito con una BMW M8 Competition.

Fin dall’inizio, il sistema di trazione integrale della M8 è estremamente utile nelle condizioni di bagnato e umido. Anche se non sappiamo con esattezza quanto acceleratore stia usando Shmee, il veicolo sembra molto composto anche in condizioni di forte accelerazione. Detto questo, le prestazioni in linea retta sono ben lungi dall’essere un qualcosa di fantascientifico. Pensate che durante uno dei giri di Shmee, la sua M8 Competion viene superata da una Mini Cooper.

Come ricordato anche da Shmee, la linea di guida cambia completamente una volta che inizia a piovere. Sebbene la gomma delle ruote sia incredibilmente aderente in condizioni di asciutto, quando la pioggia inizia a cadere il tracciato diventa molto scivoloso e ti rallenta.

Purtroppo con le regole del touristenfahrten (l’apertura al pubblico della pista) che vietano i tempi su giro, Shmee non ha potuto paragonare quanto le condizioni di pioggia lo rallentassero rispetto all’asciutto.

Durante il touristenfahrten la pista è trattata come una strada pubblica, il che significa che i tempi sul giro e le derapate non sono ammessi. Quando si vedono i produttori di auto all’inferno verde che fanno i tempi sul giro, è molto probabile che sia durante una sessione di pista privata.

Il video mostra quanto sia realmente accessibile l’esperienza del tourenfahrten. Chiunque può partecipare con qualsiasi veicolo, a patto che segua le regole.