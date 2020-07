Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 19 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola. Addensamenti cumuliformi lungo l’arco alpino e la fascia appenninica, con possibili piovaschi sulle Alpi orientali e la Sicilia orientali. Temperature massime comprese fra 26 e 31 gradi. Dal pomeriggio nuvolosità in progressione sulle pianure del Nord Italia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Poche le situazioni di criticità sulla viabilità autostradale, ma molti i cantieri ancora aperti e le tratte chiuse. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 100.7 – entrambe le direzioni) Isola del Cantone in entrata è chiuso al traffico in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Vignole Borbera. Entrata consigliata verso Genova: Ronco Scrivia.

In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 32.35 – direzione: Genova) Celle Ligure in entrata è chiuso al traffico fino alle 20:00 del 24/07/2020 verso Genova per lavori. Genova Pegli in entrata e’ chiuso al traffico verso Ventimiglia per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Pra’.

In A12 Genova-Livorno (Km 38.3 – entrambe le direzioni) Chiavari in entrata e’ chiuso al traffico in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Rapallo. Entrata consigliata verso Livorno: Lavagna.

Sulla A25 Torano-Pescara (Km 149.9 – entrambe le direzioni) l‘uscita di Bussi-Popoli è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 15/09/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Pescara: Torre de’ Passeri-Casauria. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 40 – direzione: Salerno) coda di 5 km tra Nocera Nord e Vietri sul Mare per lavori in corso.