In questo video vediamo la telecamera di una Tesla che filma il violento impatto occorso con una Chrysler in una superstrada.





Questo video di TeslaCam cattura un incidente molto violento.

Sembra che la Tesla rallenti per il traffico davanti, ma il pilota della Chrysler dietro di lei non fa alcun tentativo per ridurre la velocità. Invece, la Chrysler sbatte violentemente contro il retro della Tesla e distrugge l’intera parte anteriore dell’auto.

Abbiamo visto molte Tesla essere colpite da dietro, ma questo particolare incidente potrebbe essere il peggiore che abbiamo visto finora. Purtroppo, non riusciamo a vedere i danni alla Tesla, ma dato che la sua telecamera continua a registrare dopo l’incidente, dobbiamo supporre che non siano gravi quanto i danni alla Chrysler.

Guardando il video, sembra che la Tesla stia rallentando per il traffico davanti ad essa. Il guidatore distratto della Chrysler non vede che il traffico sta rallentando o forse il conducente è distratto da qualcos’altro. Ad ogni modo, il conducente della Chrysler prosegue a tutta velocità e sbatte contro il retro della Tesla. Il danno alla Chrysler è molto grave, il che indica che la velocità di impatto è stata elevata.

Il video si conclude con il conducente della Tesla che si sposta sul lato della superstrada, quindi possiamo supporre che lui/lei stia bene. O almeno abbastanza bene da poter ancora guidare la macchina in sicurezza sul lato della strada. Non siamo sicuri delle condizioni del conducente o degli occupanti della Chrysler.

Questi video della TeslaCam ci ricordano che dobbiamo sempre fare attenzione quando siamo in strada. Anche una frazione di secondo di distrazione può portare a un risultato disastroso.