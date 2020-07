Marc Marquez dimostra di avere il miglior passo gara con il primo tempo nel warm up del Gran Premio di Spagna di MotoGP a Jerez, ma occhio a Morbidelli

Marc Marquez chiude in testa anche il warm up della domenica mattina del Gran Premio di casa in Spagna, a Jerez de la Frontera. Il campione del mondo in carica, pur battuto ieri in qualifica dalle Yamaha, conferma dunque di essere l’uomo da battere per la corsa di oggi pomeriggio, dove partirà dalla terza casella della griglia.

Ottimo anche il passo dimostrato dal nostro Franco Morbidelli, che chiude secondo ad appena 51 millesimi dal Cabroncito: da tenere d’occhio. Maverick Vinales è terzo con l’altra Yamaha, anche lui a meno di un decimo dalla vetta.

Dovizioso e Rossi tra i primi dieci

Si affaccia nelle prime posizioni pure Takaaki Nakagami, con il quarto tempo. Balzo in avanti di Danilo Petrucci, con la migliore delle Ducati, in quinta piazza. Segue la Ktm di Pol Espargaro e solo in settima posizione Fabio Quartararo, che oggi pomeriggio prenderà il via dalla pole position.

A completare la top ten ci sono l’altra Ktm di Brad Binder e poi i due italiani Andrea Dovizioso, nono su Ducati, e Valentino Rossi, decimo su Yamaha. La gara della MotoGP scatterà alle ore 14.

MotoGP Spagna, la classifica del warm up