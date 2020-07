Prima vittoria in MotoGP per Fabio Quartararo davanti a Vinales e Dovizioso. Male Marquez che cade dopo una rimonta mostruosa.

Pronti, via: è subito lotta tra Marc Marquez e Maverick Vinales che si superano più volte nella lotta per il primo posto, dietro invece è battaglia per il podio tra Miller, Quartararo e Bagnaia. Dopo poche tornate però c’è subito una sorpresa, con Marquez senior che con un numero da circo si salva da una caduta, ma finisce nella ghiaia scivolando nelle retrovie.

A 15 giri dalla fine Vinales entra in crisi con le gomme lasciandosi superare sia da Quartararo che da Miller, mentre dietro Marquez risale la classifica come un forsennato. Gare difficile per Valentino Rossi che non trova mai il ritmo e corre nella terra di nessuno finché è in pista.

Marquez e Rossi out

Problema nel finale per Valentino Rossi, che finisce nell’erba mentre davanti Marquez continua la sua rincorsa forsennata verso il podio ingaggiando un bel duello con Miller. Proprio mentre aveva afferrato anche Vinales per prendersi il secondo posto però l’iberico cade rovinosamente distruggendo quella che sino a quel momento era stata una prestazione maiuscola. Dolore per Marc che sembra anche essersi fatto male ad un polso.

Davanti a quel punto è solo passerella per Fabio Quartararo che ottiene indisturbato la sua prima vittoria in MotoGP dando un bello schiaffo al suo futuro compagno di team Vinales che chiude alle sue spalle. Ultimo gradino del podio, invece, per Andrea Dovizioso, che dopo essere stato agganciato ai primi per tutta la gara, nelle ultime tornate, da vecchia volpe, fa quello sforzo in più per prendersi una fondamentale terza posizione.

MotoGP Jerez, l’ordine d’arrivo della gara

Posizione Numero Pilota Distacco 1 20 F. Quartararo 41:23.796 2 12 M. Vinales +4.603 3 4 A. Dovizioso +5.946 4 43 J. Miller +6.668 5 21 F. Morbidelli +6.844 6 44 P. Espargaro +6.938 7 63 F. Bagnaia +13.027 8 88 M. Oliveira +13.441 9 9 D. Petrucci +19.651 10 30 T. Nakagami +21.553

Antonio Russo