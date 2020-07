Gara di MotoGP contraddistinta da una grandissima rimonta di Marc Marquez, che ha sfilato senza problemi anche Valentino Rossi.

Gara strepitosa di Marc Marquez nonostante un inizio poco felice. Lo spagnolo, infatti, dopo essersi praticamente salvato da una caduta sicura è finito nella ghiaia mentre era in testa e si è fatto sfilare da tutto il gruppo.

Il rider iberico, finito nelle retrovie, ha cominciato a martellare un giro record dietro l’altro risalendo sino al gruppo di testa. Giunto alle spalle di Valentino Rossi, in quel momento 8°, in tanti si aspettavano una dura lotta tra i due, ma così non è stato perché il Dottore si è praticamente scansato lasciandolo passare.

Marquez esagera e cade

Grandissima dimostrazione di superiorità da parte di Marc Marquez, che ha saputo riparare ad un errore con una gara superlativa in cui ha dimostrato giro dopo giro di essere sempre il pilota più veloce in pista.

Purtroppo però la troppa voglia di fare nel finale gli ha fatto buttare alle ortiche un podio praticamente sicuro. Marquez, infatti, mentre si apprestava a superare anche Vinales per il secondo posto è caduto rovinosamente nella ghiaia facendosi anche male ad un polso.

Antonio Russo