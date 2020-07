I risultati delle gare Moto3 e Moto2 del Gran Premio di Spagna 2020 a Jerez de la Frontera. Ecco l’ordine dell’arrivo e le classifiche in Andalusia.

È ripartito il Motomondiale e, in attesa della MotoGP, a Jerez hanno gareggiato Moto3 e Moto2.

Nella classe minore trionfo di Albert Arenas, che con la sua KTM ha avuto la meglio in volata sulle Honda di Ai Ogura e Tony Arbolino. Giù dal podio Andrea Migno e Celestino Vietti dello Sky Racing Team VR46. Solo ottavo Tatsuki Suzuki, che era partito dalla pole position e ha preceduto il compagno Niccolò Antonelli al traguardo. Tredicesimo Romano Fenati con la Husqvarna del Max Racing Team. Ritiro alla prima curva per Dennis Foggia, dopo un contatto con Carlos Tatay.

Se in Moto3 la battaglia non è mancata, quella della Moto2 è stata una gara meno spettacolare. Il trionfo è di Luca Marini, che ha preso la testa della corsa dopo alcuni giri e poi è riuscito a imporre il suo ritmo mantenendo a distanza di sicurezza Nagashima. Podio completato dal poleman Jorge Martin. Seguono Sam Lowes e il rookie Aron Canet.

In top 10 anche Lorenzo Baldassarri (ottavo) ed Enea Bastianini (nono). Punti pure per Stefano Manzi (undicesimo), Nicolò Bulega (quattordicesimo) e Simone Corsi (quindicesimo). Peccato per Marco Bezzecchi, caduto e ritirato quando era in terza posizione.

POS # RIDER GAP 1 10 L. MARINI 39:23.297 2 45 T. NAGASHIMA +1.271 3 88 J. MARTIN +4.838 4 22 S. LOWES +6.200 5 44 A. CANET +10.794 6 55 H. SYAHRIN +15.578 7 87 R. GARDNER +17.426 8 7 L. BALDASSARRI +19.416 9 33 E. BASTIANINI +19.505 10 97 X. VIERGE +19.590