Dopo l’uscita per il 20° anniversario della Mini 1100 Special nel 1979, Mini festeggia il passato con questa nuova versione speciale.



Nel 1979, la Mini aveva fatto uscire un modello speciale per il 20° anniversario chiamato Mini 1100 Special.

Aveva opzioni di vernice Metallic Rose o Metallic Silver, insieme a un paraurti in stile Clubman. Aveva anche una griglia centrata in nero e un tetto in vinile, colorato in modo diverso a seconda del colore della carrozzeria.

La Mini vuole rendere omaggio a questo modello speciale con l’introduzione della Coral Red Edition 2021 per i modelli Mini Cooper a 2 e 4 porte.

“Con il ricco patrimonio di MINI che offre edizioni speciali esclusive, la MINI Coral Red Edition riflette fedelmente su questo patrimonio e sulla classica Mini 1100 Special“, ha dichiarato Patrick McKenna, responsabile del Product Planning ed eventi per i consumatori di MINI.

La Mini Coral Red Edition 2021 è dotata di un tettuccio nero e di tappi per gli specchietti laterali anch’essi neri. Il colore stesso è stato adottato dai modelli Mini Clubman, arricchito con anelli per i fari, anelli per i fanali posteriori e telaio della griglia, così come i badge anteriori e posteriori delle Mini Wings e le maniglie delle portiere.

L’equipaggiamento standard comprende fari e fendinebbia a LED, così come i fanali posteriori a LED della Union Jack. L’edizione speciale della Mini Cooper riceverà anche ruote bicolore da 17 pollici, a due colori, come parte del pacchetto.

Il prezzo parte da circa 30.000 euro per la due porte e 31.300 euro per la controparte a quattro porte.