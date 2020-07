Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 19 luglio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud, salvo qualche sparuta precipitazione serale tra Veneto e Trentino e sulla Sicilia settentrionale. Temperature minime comprese tra 19 e 24 gradi.

Lunedì 20 luglio sarà una giornata all’insegna del bel tempo con cieli ampiamente soleggiati quasi ovunque, ad eccezione di qualche piovasco sulle Alpi orientali a metà giornata. Temperature massime stabili o in lieve locale aumento, comprese fra 27 e 32 gradi. L’inizio di settimana si prevede all’insegna del sole e del caldo, ma vero metà settimana avremo altri break temporaleschi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 33 – direzione: Lainate) coda in entrata alla barriera di Como Grandate. Coda tra Como Monte Olimpino e Lago di Como per Attraversamento Dogana Svizzera.

In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 26.8 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Varazze e Arenzano per lavori in corso. In A12 Genova-Livorno (Km 28.4 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Rapallo e Recco per lavori.

Sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 64.5 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) traffico a rilento tra Faenza e Bologna Fiera.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 280 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Pedaso e Porto Sant’Elpidio. Coda di 1 km tra Grottammare e San Benedetto del Tronto. Coda di 2 km tra Val Vibrata e Roseto Degli Abruzzi. Coda di 7 km tra Pescara Nord e Pineto.

In A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alle 6.00 del 30/09/2020.