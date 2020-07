Marc Marquez non perde il buon umore, nonostante il brutto infortunio rimediato nella gara MotoGP a Jerez. Il campione Honda dovrà operarsi adesso.

Poteva essere una domenica trionfale per Marc Marquez, invece si è trasformata in un mezzo incubo. L’infortunio rimediato nella gara MotoGP di Jerez lo terrà fuori anche per il prossimo weekend, sempre in Andalusia.

Nonostante il brutto momento, il campione del team Repsol Honda cerca di mantenere il morale più alto possibile e di motivarsi per tornare quanto prima. Su Instagram ha pubblicato un post con una sua foto e il seguente messaggio:

«A volte le cose non vanno come previsto, ma la cosa più importante è alzarsi e andare avanti. Spero vi sia piaciuta la rimonta! Ora devo andare in sala operatoria martedì prossimo e ridurre la frattura dell’omero. Prometto che tornerò al più presto con più forza!».

Marquez cerca di rimanere positivo, anche se ha preso una brutta botta in gara. L’omero destro è fratturato e va capito bene se vi sia un interessamento del nervo radiale. Martedì ci sarà l’operazione a Barcellona e poi capiremo quando il campione in carica MotoGP potrà tornare a gareggiare.

A Jerez aveva fatto una rimonta pazzesca dalla sedicesima alla terza posizione e stava puntando la seconda di Maverick Vinales, ma poi è caduto malamente e ha rimediato il brutto infortunio. Non rimane che augurargli di tornare al più presto.

