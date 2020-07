Kia vuole sempre rinnovare la sua gamma e, dopo la Telluride, questa volta è il momento della Sportage che ottiene il pacchetto Nightfall Edition.

Kia punta su una linea di SUV a tema scuro per mantenere sempre fresca la sua line-up. Proprio di recente, la casa automobilistica coreana ha introdotto la Telluride Nightfall Edition che è pronta a fare il suo debutto ufficiale quest’estate.

Ora, la prossima Kia a mostrare il suo lato oscuro è stata battezzata, e sarà il crossover compatto Sportage. Questo secondo le guide agli ordini scoperte da CarsGuide, la stessa pubblicazione che ha fatto trapelare la notizia della Telluride Nightfall Edition prima del suo annuncio ufficiale.

Non aspettatevi però modifiche meccaniche nella Sportage Nightfall Edition. Proprio come la Telluride, gli aggiornamenti sul crossover saranno puramente estetici, per lo più attraverso finiture scure e accenti sulla carrozzeria. Non ci sono ancora immagini ufficiali per lo Sportage scuro, ma potete guardare le immagini della Telluride qui nell’articolo per avere un’idea.

Aspettatevi invece guarniture per i paraurti, fari antinebbia e sagomature laterali, così come griglia anteriore e badge rimodernati, con qualche tocco di classe dato dalle decorazioni cromate. CarsDirect ha anche appreso che la Sportage Nightfall Edition avrà un tettuccio apribile panoramico e un vetro solare. Le ruote da 18 pollici sono previste anche in nero; speriamo che vengano fornite con i dadi neri abbinati per completare l’aspetto dark.

Per quanto riguarda i prezzi, CarsDirect afferma che la Sportage Nightfall Edition partirà da un prezzo di 25.000 circa, che inserisce il nuovo livello di assetto tra le varianti S ed EX. Una versione Nightfall Premium sarà disponibile anche a 27.000 euro, mentre la configurazione a trazione integrale vi costerà altri 1.200 euro per il modello Nightfall e 1.500 euro per il Nightfall Premium.

La Sportage Nightfall Edition sarà disponibile per il model year 2021 e un annuncio imminente da parte di Kia è previsto entro queste settimane o addirittura in questi giorni. Alcuni rapporti dicono che il Sorento sarà il prossimo in linea per il pacchetto a tema oscuro, ma ne sapremo di più quando sarà il momento.