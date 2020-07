Dopo la cancellazione a causa della pandemia di coronavirus, il Goodwood Festival of Speed torna ad ottobre in una veste speciale.

Il Goodwood Festival of Speed e il Goodwood Revival sono due degli eventi motoristici più attesi dell’anno. Nel 2019, abbiamo assistito ad alcuni eventi degni di nota, come la corsa da record della Volkswagen I.D. R, il debutto nel Regno Unito del prototipo Taycan, la Porsche 911 con motore da F1 e la corsa a tavoletta Hillclimb della Cullinan, per citarne alcuni.

Quest’anno, tuttavia, gli organizzatori di Goodwood hanno deciso di cancellare l’intero spettacolo a causa della pandemia di coronavirus in corso. Questo è stato annunciato il mese scorso, ma gli appassionati di automobilismo saranno felici di conoscere l’ultimo comunicato di Goodwood.

Al posto dell’evento motoristico britannico, Goodwood ha annunciato che ci sarà una nuova occasione per gli sport motoristici in ottobre.

Soprannominata Goodwood Speedweek, l’evento, più unico che raro, si terrà anche in diretta all’interno del Goodwood Motor Circuit. Gli organizzatori promettono di portare i fan al centro dell’evento motoristico ovunque si trovino nel mondo.

Leggi anche -> PORSCHE 911 GT3 SPIATA AL NÜRBURGRING, UN “SOUND” DAVVERO AGGRESSIVO – VIDEO

Aspettatevi una gara in pista nel corso della Goodwood Speedweek, insieme a una gara di rally e alla “Goodwood Gymkhana” inaugurale. Naturalmente, l’iconica salita della collina di Goodwood ci sarà, e sarà mostrata al culmine dell’evento.

Gli organizzatori vedono anche la mancanza di pubblico come un’opportunità per le auto per spingere di più in pista.

La Goodwood Speedweek del 2022 si terrà dal 16 al 18 ottobre 2020. Non sono state ancora rilasciate informazioni su dove verrà trasmesso in diretta, ma state certi che ci preoccuperemo di rilasciare nuovi dettagli non appena disponibili.